Срочно! Дизайн страниц уже существующего сайта.

Требуется нарисовать и сверстать дизайн для форума. Ipboard 3.12 Тематика - обучение.Целевая аудитория - школьники и студенты. Рассматриваю как дизайн и вёрстку отдельно, так и в одном флаконе. Пожалуйста, не пишите мне в личку. Все заявки только здесь: ...