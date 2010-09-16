Шапка для сайта

# 1 — $ 22

Нужна новая шапка на сайт www.vykup-auto.ru (а именно http://www.vykup-auto.ru/images/head.jpg)

Соответственно - размер нужен по высоте примерно такой же, а по ширине желательно сделать больше (равнение на сайте посередине - и сейчас если разрешение по ширине больше 1355 - появляются полосы по бокам) - поэтому общая ширина нужна около 2000 точек (1000 основа + 1000 по бокам типа фона). Снизу обязательно точный серый цвет для совпадения с нижним фоном, остальные цвета можно оставить - а можно попробовать совсем другие.. Использование автомобиля или автомобилей обязательно - марки надо использовать самые популярные - которых много на улице.. Никакого текста писать не нужно.

По качеству естественно нужно не хуже, чем есть сейчас ;)

Срок проведения конкурса ставлю небольшой - один день - и выбор победителя..