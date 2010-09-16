Шапка для сайта

$22
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок1501 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$22

Нужна новая шапка на сайт www.vykup-auto.ru (а именно http://www.vykup-auto.ru/images/head.jpg)

Соответственно - размер нужен по высоте примерно такой же, а по ширине желательно сделать больше (равнение на сайте посередине - и сейчас если разрешение по ширине больше 1355 - появляются полосы по бокам) - поэтому общая ширина нужна около 2000 точек (1000 основа + 1000 по бокам типа фона). Снизу обязательно точный серый цвет для совпадения с нижним фоном, остальные цвета можно оставить - а можно попробовать совсем другие.. Использование автомобиля или автомобилей обязательно - марки надо использовать самые популярные - которых много на улице.. Никакого текста писать не нужно.

По качеству естественно нужно не хуже, чем есть сейчас ;)

Срок проведения конкурса ставлю небольшой - один день - и выбор победителя..

13 лет назад
Alek001
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
Ljalka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Ольга принимала участие в одном из моих конкурсов и заняла призовое место. Работа была предоставлено достаточно оперативно, все необходимые изменения были внесены.. Рекомендую)
Серьёзный, ответственный заказчик. Вежлив и приятен в общении. Сразу оплачивает работу. Всем рекоменую!
Заявки фрилансеров
Ljalka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта для работы с карточками

    $70

    Нужно разработать лёгкий и в тоже время приятный для глаза дизайн для сайта работы с карточками. Каждая карточка характеризуется своим номером и пин-кодом. И на этой карточке находится какая-то сумма денег. ТЗ сайта в приложении. http://paysafecard2paypal.com/ - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка блога

    Требуется отрисовать красиво шапку блога по заданию и предоставить результат в .psd. Быстро, качественно, уникально. Людей с мега-самооценкой просьба не беспокоить. Писать только сюда, я сам свяжусь с вами.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иллюстрация-коллаж для сайта-заглушки.

    $50

    Необходимо нарисовать иллюстрацию на сайт-заглушка для туристического оперотора, совместив в одном изображениии яркие образы туризма: пальмы, волны, пирамиды, достопримечательности, верблюдов, и так далее. Ярок, сочно, вкусно. В приложении - приблизительная идея (идея делалась для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта на WebAsyst Shop-Script

    $60

    Нужно создать шаблон дизайна сайта интернет-магазина осветительных приборов на Webasyst и внедрить его. Пример желаемого дизайна в приложении. Рассматриваем кандидатов с сылками на конкретные работы на этой движке.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественный дизайн сайта (интернет-магазин)

    Требуется нарисовать качественно дизайн сайта спортивного интернет-магазина. Пример в приложении. Бриф предоставлю. Страницы - главная, каталог, страницу товара и контентную страницу. Отрисовать корзину.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $50

    Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся продажей Автомасел, фирменный стиль, и пожелания в приложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание темы для WordPress

    $100

    Компания Promodo объявляет конкурс на лучшую тему для сайта на движке WordPress. Тематика шаблона: свободная Наши требования: 1. Совместимость темы с новейшими версиями движка WordPress; 2. Весь функционал темы должен быть англоязычным (кнопки, ссылки и т.д.); 3. Возможность добавление ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка сайта

    Нужно нарисовать шапку сайта. Пишите ориентировочную стоимость и примеры работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад