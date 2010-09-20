Шапка блога

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок295 просмотров
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Требуется отрисовать красиво шапку блога по заданию и предоставить результат в .psd.

Быстро, качественно, уникально.

Людей с мега-самооценкой просьба не беспокоить.

Писать только сюда, я сам свяжусь с вами.

13 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
museDS
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$1
3 дня
Отлично и быстро все сделала мадам... Работа адекватна цене. Рекомендую...
Очень приятно работать с Владимиром! Буду рада продолжению сотрудничества! :)