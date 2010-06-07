Иллюстрация мэттпэинтинг для шапки сайта 1200х500

Только тем, кто знаком с дизайном WEB 2.0. Необходим дизайн главной, все остальные внутренние одинаковые по своей сути и наследуют типизацию главной страницы. Будут необходимы Ваши примеры работ в WEB 2.0 Сразу пишите стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна иллюстрация 1200х500 мэттпэинтинг для шапки сайта http://cement-market.com.ua
Примерный эскиз в приложении.
Предлагайте ваши цены и примеры работ в этом направлении.
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