Иллюстрация мэттпэинтинг для шапки сайта 1200х500

Нужно сделать дизайн фарма шопа и натянуть его на двиг от rx-partners или на CMS4SEO http://www.cms4seo.org/. Дизайн должен быть легким, стильным и выполнен в светлых тонах. Примеры дизайнов: http://nsk01.ru/img/f_481f08fed8f28.jpg http://pix.academ.org/img/2010/06/07/59f2c18cb83d426b5d4fec64c1b65c19.jpg http://nsk01.ru/f_4b212da032771.jpg http://nsk01.ru/img/f_4a7aafe2363ca.jpg http://jp-design-s.com/img/pictures/s/5.jpg Если вы можете справится с этим, то пожалуйста оставляйте ...