Требуется разработать дизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка478 просмотров
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Требуется разработка дизайна для небольшого сайта. Главная+4 внутренние. Просьба указывать портфолио и свои контакты.

Дизайн сайта
13 лет назад
nic1987
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
онлайн
13 лет назад
$200
5 дней
Как всегда всё отлично. Очень доволен работой Евгения. Побольше бы таких исполнителей. Спасибо Евгений за дизайн.
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