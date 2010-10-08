Дизайн в WEB 2.0

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок587 просмотров
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Только тем, кто знаком с дизайном WEB 2.0.

Необходим дизайн главной, все остальные внутренние одинаковые по своей сути и наследуют типизацию главной страницы.

Будут необходимы Ваши примеры работ в WEB 2.0

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13 лет назад
vaconi
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
dragon_egg
Дмитрий 
37 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$100
3 дня
Остался невероятно доволен работой с Дмитрием. Человек с очень правильными мозгами. Именно такой дизайнер, которого искали. Понимает, что ты хочешь сразу, на лету. Сделал всю работу за 2 дня и получил свои деньги. В то время, как другие только раскачивались, через неделю что то показывали....и ничего не смогли сделать нормального. Настоящий профессионал. Фрилансеры - берите пример.
Дмитрий - приятный заказчик, знает чего хочет от своего проекта и обеспечвает любого исполнителя обилием интересных задач. Хорошо поработали.
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
5 дней
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