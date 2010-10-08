Дизайн в WEB 2.0

Остался невероятно доволен работой с Дмитрием. Человек с очень правильными мозгами. Именно такой дизайнер, которого искали. Понимает, что ты хочешь сразу, на лету. Сделал всю работу за 2 дня и получил свои деньги. В то время, как другие только раскачивались, через неделю что то показывали....и ничего не смогли сделать нормального. Настоящий профессионал. Фрилансеры - берите пример.