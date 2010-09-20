Красивое оформление группы Вконтакте

Необходимо сделать диайн сайта с художественными элементами. Пример http://templates.allday.ru/flash-templates-type/19868.html
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Требуется создать красивый дизайн и навигацию для группы Вконтакте
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