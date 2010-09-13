Дизайн для 3х сайтов

Нужен дизайн для 2х интернет магазинов и сайт охотничьего клуба.

Вы подходите, если:

- у вас, на мой взгляд, достойное портфолио

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект