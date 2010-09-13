Дизайн для 3х сайтов

Необхоимо сделать сайт по биохимическим продуктам (бытовая и техническая химия) Оплата по факту 100% готовности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для 2х интернет магазинов и сайт охотничьего клуба.
Вы подходите, если:
- у вас, на мой взгляд, достойное портфолио
- у вас нет личных \ семейных проблем
- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"
- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект
- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"
- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии
- вы доступны для общения в icq и по мобильному
- вы адекватны в общении
- вы обязуетесь закончить проект
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