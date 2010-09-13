Креативный дизайн

$150
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок257 просмотров
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Если вы понимаете что значит сайт должен быть в первую очередь рекламным и лишь во вторую - информативным. Это значит, что человека должно заставить придти к нам в магазин скорее неизгладимое впечатление от сайта магазина , от его вдохновенной идеи и дизайна, нежели "тупое" перечисление предметов в разделе "каталог". Хотя, и этот раздел должен присутствовать. Его концепция должна строится на вполне возможном сочетании современной жизни и традиций. То есть, условно говоря, это матрешки на "хайтековской" стеклянной полке под светодиодными лампами. Сувениры и подарки, как этнические объекты в интерьере.

13 лет назад
Arydan
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад