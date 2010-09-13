Креативный дизайн

Если вы понимаете что значит сайт должен быть в первую очередь рекламным и лишь во вторую - информативным. Это значит, что человека должно заставить придти к нам в магазин скорее неизгладимое впечатление от сайта магазина , от его вдохновенной идеи и дизайна, нежели "тупое" перечисление предметов в разделе "каталог". Хотя, и этот раздел должен присутствовать. Его концепция должна строится на вполне возможном сочетании современной жизни и традиций. То есть, условно говоря, это матрешки на "хайтековской" стеклянной полке под светодиодными лампами. Сувениры и подарки, как этнические объекты в интерьере.