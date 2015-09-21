Сделать дизайн

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки704 просмотра
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Необхоимо сделать сайт по биохимическим продуктам (бытовая и техническая химия)

Оплата по факту 100% готовности.

13 лет назад
SergioPavlo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ildar_M
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все четко и вовремя ! хороший заказчик.