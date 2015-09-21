Сделать дизайн

Требуется переделать дизайн для всех страниц сайта. Сайт будет ставиться на Wordpress. - Наполнение сайта останется практически прежними. Так что для дизайна берите информацию с сайта! - Шапка (в виде флеш баннера на всю ширину страницы, нужен масштабируемый) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхоимо сделать сайт по биохимическим продуктам (бытовая и техническая химия)
Оплата по факту 100% готовности.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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