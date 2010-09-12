Адаптировать шаблон joomla 1.5 на джустину

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Есть дизайн для joomla 1.5 нужно переделать для джустины.

Шаблон простой.

Joomla
13 лет назад
xpyct
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад