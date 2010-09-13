Приватно для Килат Сергея (WebDesignStudio)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка198 просмотров
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Необходимо сделать Веб-сайт "Визитку" Flash и наполнить его контенотом. Все материалы передам по e-mail...

13 лет назад
SVPovetkin
Сергей 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
$100
7 дней
Отличная работа, быстро и главное качественно и за умеренную плату. Сергей, спасибо тебе, ты отличный фрилансер. Всем рекомендую.
Все хорошо. Сотрудничеством доволен. Думаю это не последний совместный проект.