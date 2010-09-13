Приватно для Килат Сергея (WebDesignStudio)

Требуется переделать дизайн для всех страниц сайта. Сайт будет ставиться на Wordpress. - Наполнение сайта останется практически прежними. Так что для дизайна берите информацию с сайта! - Шапка (в виде флеш баннера на всю ширину страницы, нужен масштабируемый) ...