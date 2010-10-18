Доработать сайт

Нужно немного доделать сайт и привести сайт в нормальный вид (подобрать шрифт, настроить css).

Необходимо сделать нормальное меню на главной странице и меню на страницах бренда, сделать можно по аналогии с сайтом http://www.lvbco.ru (страница с брендами http://www.lvbco.ru/content/brend/brends.asp?tm_id=1). Сам сайт написан на joomla, посмотреть можно здесь: http://infostorm.ru/denim/

Срок 1 день, + 1 день на возможную доработку.