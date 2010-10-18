Доработать сайт

Добрый день, Нужно создать одностраничный сайт на основе дизайна афиши, превратить его в web 2.0-ую обложку глянцевого журнала. Ниже прикреплено некое подобие на концепцию. Ссылка на афишу, фирменный стиль и т.д. http://ifolder.ru/19228558 Ищу человека, который на основе ...
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Нужно немного доделать сайт и привести сайт в нормальный вид (подобрать шрифт, настроить css).
Необходимо сделать нормальное меню на главной странице и меню на страницах бренда, сделать можно по аналогии с сайтом http://www.lvbco.ru (страница с брендами http://www.lvbco.ru/content/brend/brends.asp?tm_id=1). Сам сайт написан на joomla, посмотреть можно здесь: http://infostorm.ru/denim/
Срок 1 день, + 1 день на возможную доработку.
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