Доработать сайт

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки267 просмотров
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Нужно немного доделать сайт и привести сайт в нормальный вид (подобрать шрифт, настроить css).

Необходимо сделать нормальное меню на главной странице и меню на страницах бренда, сделать можно по аналогии с сайтом http://www.lvbco.ru (страница с брендами http://www.lvbco.ru/content/brend/brends.asp?tm_id=1). Сам сайт написан на joomla, посмотреть можно здесь: http://infostorm.ru/denim/

Срок 1 день, + 1 день на возможную доработку.

13 лет назад
infostorm
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
web-win
Антон 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень быстро нашел общий язык с заказчиком, работать с Артемом одно удовольствие! Надеюсь на длительное сотрудничество.
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