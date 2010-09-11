Редизайн страницы интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок340 просмотров
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Есть сайт www.processor.biz.ua

Нужно поменять дизайн первой страницы сайта.

Структура страницы практически не поменяется.

Все требования к дизайну четко определены.

Структурная схема страницы имеется.

При необходимости даже пришлю примеры элементов в стиле которых нужно будет делать элементы на странице.

Просьба объективно оценивать свой уровень мастерства и не присылать заоблачные цены, работаю с фрилансерами не первый раз, уровень цен знаю.

13 лет назад
ksu
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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