Редизайн страницы интернет-магазина

Есть сайт www.processor.biz.ua

Нужно поменять дизайн первой страницы сайта.

Структура страницы практически не поменяется.

Все требования к дизайну четко определены.

Структурная схема страницы имеется.

При необходимости даже пришлю примеры элементов в стиле которых нужно будет делать элементы на странице.

Просьба объективно оценивать свой уровень мастерства и не присылать заоблачные цены, работаю с фрилансерами не первый раз, уровень цен знаю.