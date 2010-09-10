Дизайн корпоративного сайта (Амиро)

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок214 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн, верстку и интеграцию для сайта консалтинговой фирмы. Без излишеств. Строго и функционально. Скрипт амиро корпорейт, куплен. ТЗ в аттаче. Стоимость и сроки только в проект. Предоплата исключена, безопасная сделка возможна. Возможна поэтапная оплата.

Предложения типа "обращайтесь, договоримся", "наша студия предлагает...", "сделаем на джумле, друпал, своем движке..." отклоняются сразу. Указываете, что сможете сделать, стоимость и сроки ваших услуг. Если делаете что то одно, обязательно отмечайте. Предпочтение тем, кто сделает все "под ключ".

NB! Требовательный заказчик. Темплейты, что попало и затягивание сроков недопустимы, приведет только к потере времени.

13 лет назад
udo
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrey_Kyrilkov
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
13 лет назад
$150
4 дня
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