Дизайн корпоративного сайта (Амиро)

Нужно сделать дизайн, верстку и интеграцию для сайта консалтинговой фирмы. Без излишеств. Строго и функционально. Скрипт амиро корпорейт, куплен. ТЗ в аттаче. Стоимость и сроки только в проект. Предоплата исключена, безопасная сделка возможна. Возможна поэтапная оплата.

Предложения типа "обращайтесь, договоримся", "наша студия предлагает...", "сделаем на джумле, друпал, своем движке..." отклоняются сразу. Указываете, что сможете сделать, стоимость и сроки ваших услуг. Если делаете что то одно, обязательно отмечайте. Предпочтение тем, кто сделает все "под ключ".

NB! Требовательный заказчик. Темплейты, что попало и затягивание сроков недопустимы, приведет только к потере времени.