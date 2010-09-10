Дизайн сайта-каталога

$500
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки517 просмотров
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Требуется: дизайн шаблона скрипта каталога, интеграция шаблона в скрипт (PSD+ верстка). Шаблон не должен менять дополнять коды скрипта; шаблон должен включаться-выключаться (смена шаблона на сайте) не затрагивая скрипт и контент сайта.

ссылка на сайт - http://www.sitycall.ru

ссылка на скрипт - http://vkaragande.info/

Приложение: PNG-файл образца дизайна (примерно, что хотелось бы видеть- не доделан немного) Имеется также PSD-исходник

Дизайн сайта
12 лет назад
magsilver
63 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$40
1 день
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