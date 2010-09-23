Хороший дизайнер с большим потенциалом и хорошей головой! Весьма вежлив и внимателен к просьбам и требованиям заказчика, делает быстро и с душой. Кстати, его слоган, как ни где, подчеркивает его душевный настрой в работе. Весьма честен, что особенно ценно при удаленной работе! Очень рекомендую. Было приятно работать с Александром. Надеюсь не только на дальнейшее сотрудничество , но и дружбу в сетке! Желаю ему удачи и творческих успехов!