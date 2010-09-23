magsilver

Александр magsilver

 
63 годаРоссия/Южно-Сахалинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта-каталога

    $500

    Требуется: дизайн шаблона скрипта каталога, интеграция шаблона в скрипт (PSD+ верстка). Шаблон не должен менять дополнять коды скрипта; шаблон должен включаться-выключаться (смена шаблона на сайте) не затрагивая скрипт и контент сайта. ссылка на сайт - ...

    Дизайн сайтаВерстка шаблона
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль "Черный список"

    Требуется сделать модуль для сайта «Каталога организаций» с возможностью интеграции в скрипт сайта. Название модуля – «Black label « («Черная метка») Задачи модуля – внесение, сохранение и опубликования списка фамилий, телефонов, адресов, названия компании (фирмы), ...

    MySQLCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
monavr
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн-редизайн сайта
Александр хороший заказчик! И очень хороший человек. От сотрудничества остаются только положительные воспоминания!
Хороший дизайнер с большим потенциалом и хорошей головой! Весьма вежлив и внимателен к просьбам и требованиям заказчика, делает быстро и с душой. Кстати, его слоган, как ни где, подчеркивает его душевный настрой в работе. Весьма честен, что особенно ценно при удаленной работе! Очень рекомендую. Было приятно работать с Александром. Надеюсь не только на дальнейшее сотрудничество , но и дружбу в сетке! Желаю ему удачи и творческих успехов!
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