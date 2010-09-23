$250
Требуется сделать дизайн рабочего сайта , либо редизайн готового шаблона сайта. По рекомендации - хотел бы увидеть предложение от Клычева Александра Юрьевича (monavr)
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Требуется сделать дизайн рабочего сайта , либо редизайн готового шаблона сайта. По рекомендации - хотел бы увидеть предложение от Клычева Александра Юрьевича (monavr)
Требуется: дизайн шаблона скрипта каталога, интеграция шаблона в скрипт (PSD+ верстка). Шаблон не должен менять дополнять коды скрипта; шаблон должен включаться-выключаться (смена шаблона на сайте) не затрагивая скрипт и контент сайта. ссылка на сайт - ...
Требуется сделать модуль для сайта «Каталога организаций» с возможностью интеграции в скрипт сайта. Название модуля – «Black label « («Черная метка») Задачи модуля – внесение, сохранение и опубликования списка фамилий, телефонов, адресов, названия компании (фирмы), ...