Ищу дизайнера для создания дизайна сайта с системой голосования. Хочется найти адекватного креативного человека с современным видением дизайна. От вас пока жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи. После чего вы получите тех задание для оценки финансов и сроков. Очень хочется также наладить нормальное долгосрочное сотрудничество и сработаться с человеком (еще пара сайтов на самое ближайшее время)

Агентствам просьба не беспокоиться