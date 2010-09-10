Приватный проект для Достоевская Ксения (ckarlet)

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки209 просмотров
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Есть сайт http://psyho.net.ru/

нужно сделать дизайн поприличнее, что-то вроде http://sigmahelp.ru/ или http://www.zaochnik.com/

то есть небольшая шапка, ниже контакты, ниже вкладки с меню (так же 5 штук)

три столбца по ширине страницы с мобильными блоками

подвальчик

расположение блоков и сама струткура-можно отойти от исходника.

тематика сайта- научные работы по психологии и педагогике (курсовые, дипломные и пр)

цветовые решения, элементы дизайна и пр.-на усмотрение специалиста.

При проблемах с версткой-доработки.

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ckarlet
Ксения 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Оригинальный подход к делу. Быстрое реагирование на замечания. Очень рада сотрудничеству. Спасибо!
Отличная формулировка задачи и своевременная оплата. Очень довольна сотрудничеством!
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