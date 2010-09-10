Приватный проект для Достоевская Ксения (ckarlet)

Нужна шапка, надо сделать в стиле картины по схеме во 2-ом файле. Показать человечков, стремящихся в магазин за покупками. На позитиве -)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://psyho.net.ru/
нужно сделать дизайн поприличнее, что-то вроде http://sigmahelp.ru/ или http://www.zaochnik.com/
то есть небольшая шапка, ниже контакты, ниже вкладки с меню (так же 5 штук)
три столбца по ширине страницы с мобильными блоками
подвальчик
расположение блоков и сама струткура-можно отойти от исходника.
тематика сайта- научные работы по психологии и педагогике (курсовые, дипломные и пр)
цветовые решения, элементы дизайна и пр.-на усмотрение специалиста.
При проблемах с версткой-доработки.
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