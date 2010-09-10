Приватный проект для Достоевская Ксения (ckarlet)

Есть сайт http://psyho.net.ru/

нужно сделать дизайн поприличнее, что-то вроде http://sigmahelp.ru/ или http://www.zaochnik.com/

то есть небольшая шапка, ниже контакты, ниже вкладки с меню (так же 5 штук)

три столбца по ширине страницы с мобильными блоками

подвальчик

расположение блоков и сама струткура-можно отойти от исходника.

тематика сайта- научные работы по психологии и педагогике (курсовые, дипломные и пр)

цветовые решения, элементы дизайна и пр.-на усмотрение специалиста.

При проблемах с версткой-доработки.