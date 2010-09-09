Сделать дизайн на основе шаблона.

Редизайн + верстка шаблона на дле. Логотип какой-нибудь можно еще вверх поставить на ваше усмотрение. Цветовая гамма сайта на ваше усмотрение, но чтобы мягкие тона были, например белый, коричневое что-то, или с желтыми тонами. Шаблон вам даю ...