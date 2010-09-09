Сделать дизайн на основе шаблона.

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок263 просмотра
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Здравствуйте, требуется создать дизайн как тут, только немного переделать картинки. templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=30245&pr_code=5Y2NjDQ8ReHq95Ir696j5yF54TV3Fq на выходе html/fla/swf

Сколько будет стоить и сколько времени займёт?

В переписки договорились на 50.

13 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
babich_ss
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$70
5 дней
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