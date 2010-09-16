Редизайн + верстка шаблона на дле.

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки175 просмотров
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Редизайн + верстка шаблона на дле.

Логотип какой-нибудь можно еще вверх поставить на ваше усмотрение. Цветовая гамма сайта на ваше усмотрение, но чтобы мягкие тона были, например белый, коричневое что-то, или с желтыми тонами.

Шаблон вам даю – переделываете его чтобы не был похож на данный – скидываете ссылочку – смотрю что и как, доделываем косяки и завершаем сделку.

Главное чтобы новый дизайн был полностью не похож на старый и также приятен для глаза.

Сдать нужно как можно скорее!

Бюджет до 2000руб.

13 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
swrko
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Прекрасный исполнитель, приятно общаться с такими людьми как Роман. Всё сделано на высшем уровне! Рекомендую!
Отличный заказчик! Было приятно работать, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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