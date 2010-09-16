Необходимо нарисовать качественный, красивый и профессиональный рисунок для шапки сайта. Сайт компании занимающейся продажей промышленных компрессоров, воздуходувок и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн + верстка шаблона на дле.
Логотип какой-нибудь можно еще вверх поставить на ваше усмотрение. Цветовая гамма сайта на ваше усмотрение, но чтобы мягкие тона были, например белый, коричневое что-то, или с желтыми тонами.
Шаблон вам даю – переделываете его чтобы не был похож на данный – скидываете ссылочку – смотрю что и как, доделываем косяки и завершаем сделку.
Главное чтобы новый дизайн был полностью не похож на старый и также приятен для глаза.
Сдать нужно как можно скорее!
Бюджет до 2000руб.
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