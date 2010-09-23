Сделать или переделать шаблон Joomal 1,5

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка277 просмотров
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Автомобильная тематика, в частности клуб любителей автомобилей с большими моторами.

Шаблон легкий, широкий, в строгом стиле. Требования к шаблону можно обсудить скайп или ЛС

Лого нет, нуждаюсь в изготовлении.

13 лет назад
sidorch
Олег 
49 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dmi3iy
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
14 дней
Дмитрий очень отзывчивый, внимательный парень. Не каждый день встретишь человека, готового помочь , обладающего опытом, знающего свое дело. Дмитрий не только помог осуществить мой проект, но и порекомендовал, внес в мою идею штрихи, которые сделали в общем проект на мой взгляд еще более привлекательным. Общение с этим человеком - одно удовольствие, Дмитрий хороший человек, великолепный дизайнер. Я могу сказать о нем только хорошие слова. Понравилось работать с ним, надеюсь, что это не первый и последний раз, когда я буду обращаться к этому талантливому мастеру. Спасибо тебе Дмитрий, Порадовал!
Спасибо Олегу за такие слова в свой адрес, со свой стороны могу сказать, что с Олегом также легко работать, понравился лаяльный поход, четкость в ТЗ и сроках, предоплата и своевременная оплата. Надеюсь поработать еще и не раз.
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