Здравствуйте. Ищу ответственного исполнителя для изготовления сайт для автохауса под ключ. Домен и хостинг приобретен. Рассмотрим предложение от Вас готового решения или выбор необходимого движка. [b]Требования для сайта.[/b] Вывод объявлений на главной странице сайта в виде привью ...
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Всем привет. Нужно нарисовать аватару в группу в Vk Требования. Красивая контрастная картинка автомобильной тематики - пригон автомобилей Размер 200х500 В верхней части картинки 200х200 должен быть написан текст Подберем, Пригоним Автомобиль из России. В середине текст крупно Купи машину дешевле Внизу ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Требуется специалист ведения группы в Вк. Тематика - семья, праздники. Ежедневное наполнение группы полезными материалами, текст+картинка. Креативность приветствуется. 45 постов в день. Срок - любой. Предпочтение - девушка, женщина, всегда на связи. Предлагайте пожалуйста примеры если уже что то ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется разработать логотип компании Lead Up С Исполнителем согласовано.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Привет всем! Требуется разработать логотип для компании. Подробности при выборе исполнителя в личных. Предлагайте цену, свои работы.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет ! Требуется создать сайт фирмы, оказывающей услуги в интернет. Сайт визитка. Срок изготовления - 7 дней. Разработка стиля, сделать логотип, внешний вид сайта строгий. Одностраничники не предлагать. Возможность редактировать данные сайта заказчиком. На сайте форма(формы) с отправкой данных на ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет всем, требуется сделать сайт для фирмы, направление - изготовление мебели. Joomla - установка на сервер. установка компонентов, модулей, настройка движка по навигации, сео, хитрости. Шаблон мебельной тематики - предложить на выбор несколько и доработать выбранный ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Автомобильная тематика, в частности клуб любителей автомобилей с большими моторами. Шаблон легкий, широкий, в строгом стиле. Требования к шаблону можно обсудить скайп или ЛС Лого нет, нуждаюсь в изготовлении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно добавить сайт http://fisherclub.by в каталог Yandex сайту три годаПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен яркий, красочный , легкий баннер посвященный рыбалке, охоте, активному отдыху для сайта http://www.fisherclub.byБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходимо качественно поднять ТИЦ сайта до 100. Сайту три года, постоянно обновляется, тематика рыбалка,охота, активный отдых.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад