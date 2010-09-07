sidorch

Олег sidorch

 
50 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Требуется сделать сайт для автохауса

    Здравствуйте. Ищу ответственного исполнителя для изготовления сайт для автохауса под ключ. Домен и хостинг приобретен. Рассмотрим предложение от Вас готового решения или выбор необходимого движка. [b]Требования для сайта.[/b] Вывод объявлений на главной странице сайта в виде привью ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать аватарку в группу

    $10

    Всем привет. Нужно нарисовать аватару в группу в Vk Требования. Красивая контрастная картинка автомобильной тематики - пригон автомобилей Размер 200х500 В верхней части картинки 200х200 должен быть написан текст Подберем, Пригоним Автомобиль из России. В середине текст крупно Купи машину дешевле Внизу ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведение группы в Vk

    Всем привет. Требуется специалист ведения группы в Вк. Тематика - семья, праздники. Ежедневное наполнение группы полезными материалами, текст+картинка. Креативность приветствуется. 45 постов в день. Срок - любой. Предпочтение - девушка, женщина, всегда на связи. Предлагайте пожалуйста примеры если уже что то ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт визитка фирмы услуги в интернет

    Всем привет ! Требуется создать сайт фирмы, оказывающей услуги в интернет. Сайт визитка. Срок изготовления - 7 дней. Разработка стиля, сделать логотип, внешний вид сайта строгий. Одностраничники не предлагать. Возможность редактировать данные сайта заказчиком. На сайте форма(формы) с отправкой данных на ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на joomla - фирма изготовления мебели

    Привет всем, требуется сделать сайт для фирмы, направление - изготовление мебели. Joomla - установка на сервер. установка компонентов, модулей, настройка движка по навигации, сео, хитрости. Шаблон мебельной тематики - предложить на выбор несколько и доработать выбранный ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать или переделать шаблон Joomal 1,5

    $250

    Автомобильная тематика, в частности клуб любителей автомобилей с большими моторами. Шаблон легкий, широкий, в строгом стиле. Требования к шаблону можно обсудить скайп или ЛС Лого нет, нуждаюсь в изготовлении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сайт на joomla - фирма изготовления мебели
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество.
Всем привет. Хочется сказать пару слов о Ксении. Сделал с ней первый проект. Ксения отлично знает свое дело. Своенравна и напориста, что делает этого исполнителя особенным. Знает много и прекрасно использует эти знания. В целом - все хорошо. Если Ксения поборет в себе стеснение к общению, этот исполнитель будет уверенно среди лидеров. Спасибо, я доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
goldenkokos
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип компании
Образцовый заказчик — полный карт-бланш, выполнение всех оговоренных условий, моментальный прием работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую Николая как внимательного и очень хорошего дизайнера. Коммуникация на высоте. Работа сдана раньше срока. Всем доволен!
Ответный отзыв
dmi3iy
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Сделать или переделать шаблон Joomal 1,5
Спасибо Олегу за такие слова в свой адрес, со свой стороны могу сказать, что с Олегом также легко работать, понравился лаяльный поход, четкость в ТЗ и сроках, предоплата и своевременная оплата. Надеюсь поработать еще и не раз.
Дмитрий очень отзывчивый, внимательный парень. Не каждый день встретишь человека, готового помочь , обладающего опытом, знающего свое дело. Дмитрий не только помог осуществить мой проект, но и порекомендовал, внес в мою идею штрихи, которые сделали в общем проект на мой взгляд еще более привлекательным. Общение с этим человеком - одно удовольствие, Дмитрий хороший человек, великолепный дизайнер. Я могу сказать о нем только хорошие слова. Понравилось работать с ним, надеюсь, что это не первый и последний раз, когда я буду обращаться к этому талантливому мастеру. Спасибо тебе Дмитрий, Порадовал!
Ответный отзыв
dvacuba
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Изготовить Flash баннер рыболовного клуба
Отличный заказчик! Все точно, быстро и профессионально. Спасибо)
Быстро, качественно, работа выполнена раньше срока, предложено несколько вариантов исполнения заказа, уважает мнение заказчика, приятно было общаться, внимателен, рекомендую.
Ответный отзыв