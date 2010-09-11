Разработка одностраничного сайта Dancehall Queen

Добрый день,

Нужно создать одностраничный сайт на основе дизайна афиши, превратить его в web 2.0-ую обложку глянцевого журнала. Ниже прикреплено некое подобие на концепцию. Ссылка на афишу, фирменный стиль и т.д. http://ifolder.ru/19228558

Ищу человека, который на основе этой скудной информации сможет создать что-нибудь интересное. Обязательно посмотрю Ваше портфолио.

Время ограничено, дизайн должен быть готов в PSD - до 13.09.2010 20.:00 по мск.

Всем спасибо, жду предложений,

Сергей