2 дизайна для интернет-магазина

Требуется создание темы (шаблона) для сайта на wordpress! Сайт будет посвящен искусству, поэзии,красоте,развлечениям,мистике,технологиям. Это не развлекательный портал в целом а строго отсеянный по категориям ресурс. Дизайн сайта должен быть светлым и сочетаться с будущим названием сайта belyicristal . Необходимы ...