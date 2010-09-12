Нужно создать сайт

$30
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки219 просмотров
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Нужно создать сайт с админкой по шаблону

Вся инфа по асе

13 лет назад
Igorsula
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Nefcore
Игорь 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель,сделал все быстро и красиво, да и обьяснил еще что и как! Советую
С оплатой все было замечательно заказчик так и сдачей не предирчев знает что хочет.Приятно было сотрудничать
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