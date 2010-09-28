Редизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок1575 просмотров
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#1$200

Требуется переделать дизайн для всех страниц сайта.

Сайт будет ставиться на Wordpress.

- Наполнение сайта останется практически прежними. Так что для дизайна берите информацию с сайта!

- Шапка (в виде флеш баннера на всю ширину страницы, нужен масштабируемый) Нужно, чтобы что-нибудь там анимационно красиво двигалось... ну и там, птички пролетают, облака плывут за зданиями или что-то другое, главное чтобы в тему аренды офисов и складов.

Так же в шпаке должно быть: Лого (слева), телефон (справа), текст: "Аренда складов и офисов от собственника" (по центру/можно чтобы текст анимационно появлялся).

- Меню будет таким: "Главная", "Аренда", "Фотогалеря", "Наши клиенты", "Контакты"

- Необходимо чтобы блок "Оставить заявку" как-то выделялся и клиент хотел им воспользоваться! Этот блок должен присутствовать на каждой странице в виде какого-то шильдика или стикера или формы заявки.

- Раздел "Каталог" переименовать в "Фотогалерея".

- На всех старницах должно быть специальное место под спец. предложение (желательно чтобы было хорошо видно, но в то же время органично вписывалось в дизайн), спец-предложение будет в виде флешбаннера.

- Черный фон и темные цвета не желательны!

При проблемах с версткой быть готовым к доработкам.

Срок - 2 недели.

В приложении прикреплен логотип компании в векторном формате.

К конкурсу прикрепляйте хотя бы 2-3 страницы. Чтобы можно было оценить вашу работу. По одной страничке понять трудно как будет выглядеть весь сайт.

Ждем ваших конкурсных работ!

P.S.: После дизайна будет задание поставить дизайн на wordpress, естественно за доп. плату. Если вы сможете свой же дизайн поставить на wordpress, то задание по натяжке дизайна отдаем Вам.

Адрес сайта: http://region-sibir.ru/

Логотип компании в приложении.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
pixberry
Артем 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#1
Работаем с Артемом не первый раз. Зарекомендовал себя как ответственный и надежный исполнитель. На связи всегда, что вызывает только положительные эмоции. Всем советую с ним работать.
Заказчик умеет внятно изложит требования, критика адекватная, оплата достойная
Заявки фрилансеров
pixberry
Артем 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#1
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