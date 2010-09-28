Необходимо выполнить редизайн сайта: www.club-vesna.ru Предложение действительно до 17.09.10г. От вас - сроки,условия,стоимость,портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать дизайн для всех страниц сайта.
Сайт будет ставиться на Wordpress.
- Наполнение сайта останется практически прежними. Так что для дизайна берите информацию с сайта!
- Шапка (в виде флеш баннера на всю ширину страницы, нужен масштабируемый) Нужно, чтобы что-нибудь там анимационно красиво двигалось... ну и там, птички пролетают, облака плывут за зданиями или что-то другое, главное чтобы в тему аренды офисов и складов.
Так же в шпаке должно быть: Лого (слева), телефон (справа), текст: "Аренда складов и офисов от собственника" (по центру/можно чтобы текст анимационно появлялся).
- Меню будет таким: "Главная", "Аренда", "Фотогалеря", "Наши клиенты", "Контакты"
- Необходимо чтобы блок "Оставить заявку" как-то выделялся и клиент хотел им воспользоваться! Этот блок должен присутствовать на каждой странице в виде какого-то шильдика или стикера или формы заявки.
- Раздел "Каталог" переименовать в "Фотогалерея".
- На всех старницах должно быть специальное место под спец. предложение (желательно чтобы было хорошо видно, но в то же время органично вписывалось в дизайн), спец-предложение будет в виде флешбаннера.
- Черный фон и темные цвета не желательны!
При проблемах с версткой быть готовым к доработкам.
Срок - 2 недели.
В приложении прикреплен логотип компании в векторном формате.
К конкурсу прикрепляйте хотя бы 2-3 страницы. Чтобы можно было оценить вашу работу. По одной страничке понять трудно как будет выглядеть весь сайт.
Ждем ваших конкурсных работ!
P.S.: После дизайна будет задание поставить дизайн на wordpress, естественно за доп. плату. Если вы сможете свой же дизайн поставить на wordpress, то задание по натяжке дизайна отдаем Вам.
Адрес сайта: http://region-sibir.ru/
Логотип компании в приложении.
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