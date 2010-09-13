Дизайн сайта спортивной одежды на Joomla 1.5

$10
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Необходимо создать дизайн интернет магазина на платформе Joomla 1.5

Тематика: Интернет магазин спортивной одежды.

Необходимым условием считается возможность общения в скайпе для более подробного обсуждения проекта.

Адрес уже существующего сайта: www.spoclo.ru

Откликаться на предложение необходимо уже имея некоторые задумки и предложения по разработке дизайна.

В случае быстрой работы (не более 2х недель) гарантированный бонус 5-10$

В случае проживания в Санкт-Петербурге возможна встреча для обсуждения дизайна и/или оплата наличными при встрече.

Дизайн сайтаJoomla
13 лет назад
Yadzhak
Россия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад