Модернизация дизайна сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Требуется усовершенствовать существующий дизайн сайта. Предложить варианты оформления. В случае удовлетворения, необходима возможность реализовать предложенное.

Требования:

Опыт работы и хорошее портфолио

Отличный вкус

Знания CSS, Joomla, программинг

Обязательность

Пунктуальность

Долгосрочное сотрудничество

13 лет назад
verenlen
Леонид 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад