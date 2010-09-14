Дизайн сайта-визитки

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок402 просмотра
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Нужен скромный, но красивый, серьёзный и солидный дизайн для сайта визитки.

P.S. Денег немного. Обсудим в проекте.

Дизайн сайта
13 лет назад
zuzenkov
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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