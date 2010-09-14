Дизайн для сайта-визитки медиа-агентства

Сделать дизайн сайта по ТЗ. PSD макет
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Уникальное предложение на рынке Digital Signage в России – размещение рекламы на видеостенах внутри помещений. Нужно дать посыл для двух категорий посетителей: арендодатель (кто предоставляет место для размещение видеостен), рекламодатель (кто размещает рекламу на видеостенах). На сайте будет всего порядка 20 страниц. Есть логотип, персонаж и пожелания по фирменному стилю.
Формат работы: требуется эскиз оформления главной и внутренних страниц.
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