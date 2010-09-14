Дизайн для сайта-визитки медиа-агентства

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок417 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уникальное предложение на рынке Digital Signage в России – размещение рекламы на видеостенах внутри помещений. Нужно дать посыл для двух категорий посетителей: арендодатель (кто предоставляет место для размещение видеостен), рекламодатель (кто размещает рекламу на видеостенах). На сайте будет всего порядка 20 страниц. Есть логотип, персонаж и пожелания по фирменному стилю.

Формат работы: требуется эскиз оформления главной и внутренних страниц.

13 лет назад
andrew_kachanov
Андрей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для 3х сайтов

    $500

    Нужен дизайн для 2х интернет магазинов и сайт охотничьего клуба. Вы подходите, если: - у вас, на мой взгляд, достойное портфолио - у вас нет личных \ семейных проблем - вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 5-7 шапок для сайта туристической тематики

    Необходимо нарисовать 5-7 сочных шапок для сайта туристической тематики. Пример в приложении. Подбор картинок - задача исполнителя. Шапки отражают туристические страны - Турция, Египет, Италия, Тунис и пр. От Вас - цена за 1 ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн 2-х Интернет магазинов на Oscommerce

    $200

    Необходимо выполнить редизайн двух магазинов. Общая тенденция дизайна - есть. Работаем по следуйщей схеме: 1. Переговоры, обсуждение пожеланий и возможностей. Описание требований. 2. 2-3 наброска дизайна главной страницы (Внимание! От Вас не требуется выполнять 3 отдельно разработаных дизайна, ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модернизация дизайна сайта

    $50

    Требуется усовершенствовать существующий дизайн сайта. Предложить варианты оформления. В случае удовлетворения, необходима возможность реализовать предложенное. Требования: Опыт работы и хорошее портфолио Отличный вкус Знания CSS, Joomla, программинг Обязательность Пунктуальность Долгосрочное сотрудничество

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Креативный дизайн

    $150

    Если вы понимаете что значит сайт должен быть в первую очередь рекламным и лишь во вторую - информативным. Это значит, что человека должно заставить придти к нам в магазин скорее неизгладимое впечатление от сайта ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта спортивной одежды на Joomla 1.5

    $10

    Необходимо создать дизайн интернет магазина на платформе Joomla 1.5 Тематика: Интернет магазин спортивной одежды. Необходимым условием считается возможность общения в скайпе для более подробного обсуждения проекта. Адрес уже существующего сайта: www.spoclo.ru Откликаться на предложение необходимо уже имея некоторые задумки ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта мувинговой компании

    $330

    Нужен дизайн сайта для региональной мувинговой компании. Бюджет до 10000 RUR / $330. Предложения дизайнеров, не имеющих положительных отзывов, будут рассматриваться только после предоставления макета.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    13 лет назад