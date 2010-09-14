Редизайн страницы интернет-магазина

Только тем, кто знаком с дизайном WEB 2.0. Необходим дизайн главной, все остальные внутренние одинаковые по своей сути и наследуют типизацию главной страницы. Будут необходимы Ваши примеры работ в WEB 2.0 Сразу пишите стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен новый дизайн для первой страницы интернет магазина компьютерной техники www.processor.biz.ua.
Структура страницы поменяется незначительно.
Более детальную информацию можно найти в ТЗ, которое прикреплено к проекту.
Большую часть дизайна страницы составляют кнопки, панели, меню, графические и текстовые блоки. Поэтому нужен не просто иллюстратор, а дизайнер способный создавать целостный дизайн страницы в едином стиле, который включает и иллюстрации и графические элементы и текстовые элементы.
Разработка будет вестись поэтапно, с утверждением каждого элемента.
В заявке пожалуйста размещайте:
1. Ориентировочную стоимость работы
2. Ссылки на несколько лучших работ с использованием графических и текстовых элементов (панели, меню, блоки, кнопки), которые Вы выполняли сами, хорошо, если это будут ссылки на уже реализованные проекты.
Вы получите:
1. Предоплату в размере 20% от стоимости услуг
2. Итоговую плату в любой удобной для Вас форме
3. Полное сопровождение разработки
4. Работу с человеком четко представляющим, что и зачем ему надо
5. Отзыв после разработки
6. Дальнейшее сотрудничество при разработке остальных страниц сайта
Просьба объективно оценивать свой уровень мастерства, "заоблачные" цены рассматриваться не будут.
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