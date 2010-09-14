Редизайн страницы интернет-магазина

Нужен новый дизайн для первой страницы интернет магазина компьютерной техники www.processor.biz.ua.

Структура страницы поменяется незначительно.

Более детальную информацию можно найти в ТЗ, которое прикреплено к проекту.

Большую часть дизайна страницы составляют кнопки, панели, меню, графические и текстовые блоки. Поэтому нужен не просто иллюстратор, а дизайнер способный создавать целостный дизайн страницы в едином стиле, который включает и иллюстрации и графические элементы и текстовые элементы.

Разработка будет вестись поэтапно, с утверждением каждого элемента.

В заявке пожалуйста размещайте:

1. Ориентировочную стоимость работы

2. Ссылки на несколько лучших работ с использованием графических и текстовых элементов (панели, меню, блоки, кнопки), которые Вы выполняли сами, хорошо, если это будут ссылки на уже реализованные проекты.

Вы получите:

1. Предоплату в размере 20% от стоимости услуг

2. Итоговую плату в любой удобной для Вас форме

3. Полное сопровождение разработки

4. Работу с человеком четко представляющим, что и зачем ему надо

5. Отзыв после разработки

6. Дальнейшее сотрудничество при разработке остальных страниц сайта

Просьба объективно оценивать свой уровень мастерства, "заоблачные" цены рассматриваться не будут.