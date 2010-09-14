Редизайн страницы интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки385 просмотров
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Нужен новый дизайн для первой страницы интернет магазина компьютерной техники www.processor.biz.ua.

Структура страницы поменяется незначительно.

Более детальную информацию можно найти в ТЗ, которое прикреплено к проекту.

Большую часть дизайна страницы составляют кнопки, панели, меню, графические и текстовые блоки. Поэтому нужен не просто иллюстратор, а дизайнер способный создавать целостный дизайн страницы в едином стиле, который включает и иллюстрации и графические элементы и текстовые элементы.

Разработка будет вестись поэтапно, с утверждением каждого элемента.

В заявке пожалуйста размещайте:

1. Ориентировочную стоимость работы

2. Ссылки на несколько лучших работ с использованием графических и текстовых элементов (панели, меню, блоки, кнопки), которые Вы выполняли сами, хорошо, если это будут ссылки на уже реализованные проекты.

Вы получите:

1. Предоплату в размере 20% от стоимости услуг

2. Итоговую плату в любой удобной для Вас форме

3. Полное сопровождение разработки

4. Работу с человеком четко представляющим, что и зачем ему надо

5. Отзыв после разработки

6. Дальнейшее сотрудничество при разработке остальных страниц сайта

Просьба объективно оценивать свой уровень мастерства, "заоблачные" цены рассматриваться не будут.

13 лет назад
ksu
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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