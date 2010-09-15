Приватный проект для Заикин Александр (alox23)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка152 просмотра
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Верстка страницы для сайта.

13 лет назад
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$25
1 день
Александр сделал работу очень быстро и на очень высоком уровне, рекомендую!
Как всегда чёткое ТЗ, своевременная оплата и отличный менеджмент. Рекомендую!!!
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