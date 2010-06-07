Нужен дизайн сайта на WebAsyst Shop-Script

$60
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать шаблон дизайна сайта интернет-магазина осветительных приборов на Webasyst и внедрить его. Пример желаемого дизайна в приложении. Рассматриваем кандидатов с сылками на конкретные работы на этой движке.

Дизайн сайта
13 лет назад
flashman11
Евгений 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад