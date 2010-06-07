Создание темы для WordPress

$100
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки498 просмотров
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#1$100

Компания Promodo объявляет конкурс на лучшую тему для сайта на движке WordPress.

Тематика шаблона: свободная

Наши требования:

1. Совместимость темы с новейшими версиями движка WordPress;

2. Весь функционал темы должен быть англоязычным (кнопки, ссылки и т.д.);

3. Возможность добавление рекламных блоков (AdSense-ready);

4. Уникальность дизайна. Скачанные с других сайтов шаблоны и темы, находящиеся в свободном распространении, рассматриваться в конкурсе не будут. Так же дизайн не должен содержать элементов, полученных незаконным путем;

5. Live demo (желательно развернутая на вашем хостинге).

В конкурс добавляются все желающие!

Есть вероятность продолжения сотрудничества, как с победителем конкурса, так и с его участниками.

WordPress
13 лет назад
_Promodo_
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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