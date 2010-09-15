Разработать дизайн сайта для работы с карточками

$70
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок296 просмотров
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Нужно разработать лёгкий и в тоже время приятный для глаза дизайн для сайта работы с карточками. Каждая карточка характеризуется своим номером и пин-кодом. И на этой карточке находится какая-то сумма денег.

ТЗ сайта в приложении.

http://paysafecard2paypal.com/ - вот на этот дизайн надо ориентироваться. Т.е. можно взять за примерную основу. Сайт будет русский.

И сюда же.

Надо сделать текстовый логотип для сайта. Название я скажу. Надо будет его красиво как-то отрисовать в Corel Draw (т.е. не просто название, а может быть там разным цветом, или размером и т.п.). Этот вопрос окончательно уже обговорим с исполнителем. Но сразу скажу, что от логотипа требуется самый минимум.

Сроки - 1 неделя. Думаю, это вполне реально, учитывая, что дизайн нужен несложный.

Цены называйте за дизайн+логотип.

Дизайн сайта
13 лет назад
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mmastep
Максим 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$80
7 дней
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