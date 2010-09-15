Дизайн сервиса

Добрый день, нужен дизайнер, который сможет оперативно и качественно сделать несколько дизайнов в размере 480 на 320, логотип есть, нужно сделать кнопки, и несколько несложных интерфейсов программы и оперативно вносить правки. Наличие скайпа/мобильного телефона - ...
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Index и 11 типовых страниц
Есть бриф и макет
Сроки и цену.
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