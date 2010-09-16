Быстрый дизайн

Добрый день, нужен дизайнер, который сможет оперативно и качественно сделать несколько дизайнов в размере 480 на 320, логотип есть, нужно сделать кнопки, и несколько несложных интерфейсов программы и оперативно вносить правки.

Наличие скайпа/мобильного телефона - обязателено.

Результаты должны быть через час примерно, правки могут быть сегодня в течении 3-5 часов.

В случае, если дизайн будет хорошим/оперативным, имеются довольно частые заказы.

Ориентир бюджета на эти скриншоты 5-15 дол.

Прикладывайте примеры интерфейсов, если есть, и пишите ваши предложения по стоимости и срокам.

Оплата сбс/вмз