Создание дизайна форума - отрисовка и/или вёрстка

Требуется нарисовать и сверстать дизайн для форума. Ipboard 3.12

Тематика - обучение.Целевая аудитория - школьники и студенты.

Рассматриваю как дизайн и вёрстку отдельно, так и в одном флаконе.

Пожалуйста, не пишите мне в личку. Все заявки только здесь: обозначьте, что можете (диз, вёрстка, диз+ вёрстка), цену, сроки и примеры работ.

БЕЗ ПОРТФОЛИО и репутации проходим мимо.

БЕСЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ