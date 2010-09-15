Создание дизайна форума - отрисовка и/или вёрстка

$250
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок256 просмотров
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Требуется нарисовать и сверстать дизайн для форума. Ipboard 3.12

Тематика - обучение.Целевая аудитория - школьники и студенты.

Рассматриваю как дизайн и вёрстку отдельно, так и в одном флаконе.

Пожалуйста, не пишите мне в личку. Все заявки только здесь: обозначьте, что можете (диз, вёрстка, диз+ вёрстка), цену, сроки и примеры работ.

БЕЗ ПОРТФОЛИО и репутации проходим мимо.

БЕСЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

13 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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