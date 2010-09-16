Нужно сделать форум для сайта

Требуется нарисовать и сверстать дизайн для форума. Ipboard 3.12 Тематика - обучение.Целевая аудитория - школьники и студенты. Рассматриваю как дизайн и вёрстку отдельно, так и в одном флаконе. Пожалуйста, не пишите мне в личку. Все заявки только здесь: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен форум под стиль сайта www.golowar.ru
Заявки присылайте на почту [email protected] с пометкой в теме "Форум"
Всем спасибо, исполнитель выбран!
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