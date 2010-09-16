Нужен дизайн сайта о футболе. Дизайн хочу в виде газетной полосы, газеты. Исполнителю предоставлю подробное ТЗ и ответы на все вопросы. Для разных разделов сайта хотелось бы заиметь разные фишечки :)

Например, энциклопедия оформлена как-то особенно, новости - просто газетная полоса и т.д.

Разделов всего 5-6.

Шапка, размеется, общая у всех разделов.

Верстка не нужна.

Указывайте Ваши сроки, цены, условия и то, что выделит Вас из списка желающих взяться за данный проект.

Предложения принимаю только в заявках под проектом.

Исполнителя выбираю ТОЛЬКО после переговоров.

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