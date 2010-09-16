Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок668 просмотров
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Нужен дизайн сайта о футболе. Дизайн хочу в виде газетной полосы, газеты. Исполнителю предоставлю подробное ТЗ и ответы на все вопросы. Для разных разделов сайта хотелось бы заиметь разные фишечки :)

Например, энциклопедия оформлена как-то особенно, новости - просто газетная полоса и т.д.

Разделов всего 5-6.

Шапка, размеется, общая у всех разделов.

Верстка не нужна.

Указывайте Ваши сроки, цены, условия и то, что выделит Вас из списка желающих взяться за данный проект.

Предложения принимаю только в заявках под проектом.

Исполнителя выбираю ТОЛЬКО после переговоров.

Заявки скрыты.

Дизайн сайта
13 лет назад
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$350
7 дней
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