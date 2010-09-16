Редизайн существующего сайта

Необходимо осуществить редизайн сайта spycams.ru

Требования:

- Оставить сущетвующую цветовую гамму

- Все тематические картинки в верхней части сайта должны быть оставлены (на главной странице это спящий маленький ребенок)

- Ширина должна быть фиксированная 1004 пикс

- структура сайта должна быть как на spycamera.ru (сверху - ссылки на статические страницы, слева каталог)

- Обязательно предусмотреть место для корзины и авторизации, пример: avtocamera.com, alarm.455.ru

В итоге должен получиться сайт, схожий с представлеными образцами (при переговорах дам еще несколько ссылок), но в старой цветовой гамме, и со старыми элементами дизайна.