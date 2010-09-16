Дизайн сайта охранного агентства

$250
Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок448 просмотров
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Добрый день.

Перед нами стоит следующая задача: разработка дизайна сайта крупного охранного агентства.

Есть логотип, есть цветовая гамма, есть концепция сайта, расстановка модулей, статей, фото и т.д.

Задача: нарисовать дизайн с учетом требований. Дизайн должен быть высокого уровня. Отрисовать требуется 3 страницы.

Все это нужно предложить в 2-х вариантах.

От Вас: ссылка на портфолио, стоимость, сроки, Контакт для оперативной связи.

ТЗ вышлю на почту.

Рассматриваются кандидаты только с портфолио и стоимостью!

Если получится работа по этому проекту - возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

Заранее спасибо!

Дизайн сайта
13 лет назад
webdom
Артем 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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