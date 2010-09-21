Доброго времени суток. Требуется нарисовать логотип для сайта, который будет использоваться и в полиграфии (на визитках листовках, ...). Логотип должен выглядеть: В форме дисплея круглых часов, в средине, на месте там где показывает само время и стрелки, ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый вечер. Требуется обновить дизайн мебельного интернет-магазина. Задача: по существующей структуре сайта обновить дизайн (новая цветовая гамма, кнопки, шапка, подача информации). Сайт: www.mebel-7ya.com Бюджет очень ограничен (30 у.е.), ничего сверхестественного не требуется. Жду предложения, цену, сроки. Для супер-пупер ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Перед нами стоит задача: создание дизайна сайта для web студии. Дизайн нужен очень "легкий", все должно быть просто, ничего лишнего, "стиль Европы". Нужно использование оригинальной подачи информации (напр. с юмором, нестандартной идеей). Сайт, который ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день. Перед нами стоит следующая задача: разработка дизайна сайта крупного охранного агентства. Есть логотип, есть цветовая гамма, есть концепция сайта, расстановка модулей, статей, фото и т.д. Задача: нарисовать дизайн с учетом требований. Дизайн должен быть высокого ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт13 лет назад