webdom

Артем webdom

 
41 годУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать несложный логотип

    Доброго времени суток. Требуется нарисовать логотип для сайта, который будет использоваться и в полиграфии (на визитках листовках, ...). Логотип должен выглядеть: В форме дисплея круглых часов, в средине, на месте там где показывает само время и стрелки, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн мебельного интернет-магазина

    $50

    Добрый вечер. Требуется обновить дизайн мебельного интернет-магазина. Задача: по существующей структуре сайта обновить дизайн (новая цветовая гамма, кнопки, шапка, подача информации). Сайт: www.mebel-7ya.com Бюджет очень ограничен (30 у.е.), ничего сверхестественного не требуется. Жду предложения, цену, сроки. Для супер-пупер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать дизайн сайта web студии

    $100

    Доброго времени суток. Перед нами стоит задача: создание дизайна сайта для web студии. Дизайн нужен очень "легкий", все должно быть просто, ничего лишнего, "стиль Европы". Нужно использование оригинальной подачи информации (напр. с юмором, нестандартной идеей). Сайт, который ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта охранного агентства

    $250

    Добрый день. Перед нами стоит следующая задача: разработка дизайна сайта крупного охранного агентства. Есть логотип, есть цветовая гамма, есть концепция сайта, расстановка модулей, статей, фото и т.д. Задача: нарисовать дизайн с учетом требований. Дизайн должен быть высокого ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
kami0
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
0 баллов
13 лет назад
Редизайн мебельного интернет-магазина
Втёрся в доверие, а потом кинул: забрав 3 варианта макета и не заплатив, ребята ни вкоем случае не работайте с ним. P.S. скорее всего сменил аккаунт, так что будьте осторожны.
Попросил предоплату после выбора в исполнители, перед этим в предварительной переписке об этом не было речи. Обосновал тем, что его часто "кидали" после того как он показывал первый набросок заказчикам. Я сделал предоплату. Показал, один, второй, макет ... Чистой воды "дешевка" (теперь я понял почему его "кидали" до этого). Ладно, черт с ним, оплачу, сам же выбрал его. Попадаю в больницу, доступа к инету нет... Вышел и увидел помимо оскорбительных сообщений в личке, еще и отзыв! Не рекомендую как дизайнера, и как человека! никакой квалификации и фантазии!
Ответный отзыв
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
$10
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать несложный логотип
Хороший заказчик. Грамотно поставил задачу. Всегда на связи. Оплата вовремя. От общения с ним приятное впечатление.
Не смотря на скромный бюджет, Вячеслав работу свою выполнил на отлично! Буду обращаться еще! Рекомендую как доку своего дела!
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