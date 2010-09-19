Редизайн мебельного интернет-магазина

$50
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок368 просмотров
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Добрый вечер. Требуется обновить дизайн мебельного интернет-магазина.

Задача: по существующей структуре сайта обновить дизайн (новая цветовая гамма, кнопки, шапка, подача информации).

Сайт: www.mebel-7ya.com

Бюджет очень ограничен (30 у.е.), ничего сверхестественного не требуется.

Жду предложения, цену, сроки.

Для супер-пупер дизайнеров с ценами с 2-3 нолями еще раз напишу: бюджет очень ограничен!

13 лет назад
webdom
Артем 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kami0
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Попросил предоплату после выбора в исполнители, перед этим в предварительной переписке об этом не было речи. Обосновал тем, что его часто "кидали" после того как он показывал первый набросок заказчикам. Я сделал предоплату. Показал, один, второй, макет ... Чистой воды "дешевка" (теперь я понял почему его "кидали" до этого). Ладно, черт с ним, оплачу, сам же выбрал его. Попадаю в больницу, доступа к инету нет... Вышел и увидел помимо оскорбительных сообщений в личке, еще и отзыв! Не рекомендую как дизайнера, и как человека! никакой квалификации и фантазии!
Втёрся в доверие, а потом кинул: забрав 3 варианта макета и не заплатив, ребята ни вкоем случае не работайте с ним. P.S. скорее всего сменил аккаунт, так что будьте осторожны.