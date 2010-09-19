Редизайн мебельного интернет-магазина

Попросил предоплату после выбора в исполнители, перед этим в предварительной переписке об этом не было речи. Обосновал тем, что его часто "кидали" после того как он показывал первый набросок заказчикам. Я сделал предоплату. Показал, один, второй, макет ... Чистой воды "дешевка" (теперь я понял почему его "кидали" до этого). Ладно, черт с ним, оплачу, сам же выбрал его. Попадаю в больницу, доступа к инету нет... Вышел и увидел помимо оскорбительных сообщений в личке, еще и отзыв! Не рекомендую как дизайнера, и как человека! никакой квалификации и фантазии!