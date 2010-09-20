Нужно нарисовать дизайн для промо сайта. Срочно!

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок180 просмотров
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Здравствуйте. Нужно нарисовать красивый дизайн для промо сайта.

Тематика: бриллианты.. . за цену договоримся. webmoney

13 лет назад
Walera
Валера 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
1 день
Спасибо большое. Вячеслав отличный исполнитель, всем советую... )
Отличный заказчик! Работать одно удовольствие. Набросал дизайн, вместе прикинули обсудили дорисовали - я здал он принял. Все довольны!
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