Создать дизайн сайта web студии

Доброго времени суток.

Перед нами стоит задача: создание дизайна сайта для web студии.

Дизайн нужен очень "легкий", все должно быть просто, ничего лишнего, "стиль Европы".

Нужно использование оригинальной подачи информации (напр. с юмором, нестандартной идеей).

Сайт, который нравится руководителю: http://webium.com.ua/

Отрисовать требуется 3-4 страницы.

Сайт будет расчитан на разработку эксклюзивных сайтов под ключ.

Детальное ТЗ отправлю на почту.

От Вас: ссылка на Ваши работы. Стоимость. Сроки.

С дизайнером, который сможет воплотить наше ТЗ в дизайн - гарантированное сотрудничество на постоянной основе.