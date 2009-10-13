Создать дизайн сайта web студии

$100
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки452 просмотра
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Доброго времени суток.

Перед нами стоит задача: создание дизайна сайта для web студии.

Дизайн нужен очень "легкий", все должно быть просто, ничего лишнего, "стиль Европы".

Нужно использование оригинальной подачи информации (напр. с юмором, нестандартной идеей).

Сайт, который нравится руководителю: http://webium.com.ua/

Отрисовать требуется 3-4 страницы.

Сайт будет расчитан на разработку эксклюзивных сайтов под ключ.

Детальное ТЗ отправлю на почту.

От Вас: ссылка на Ваши работы. Стоимость. Сроки.

С дизайнером, который сможет воплотить наше ТЗ в дизайн - гарантированное сотрудничество на постоянной основе.

Дизайн сайта
13 лет назад
webdom
Артем 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
bober_tagan
Алексей 
34 годаЯпония
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$49
3 дня