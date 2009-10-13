Редизайн сайта

Ищу дизайнера- который бы смог сделать редизайн уже готового сайта компьютерной компании.

Нужен человек только из Санкт-Петербурга.

Предпочтение отдаю дизайнеру, который смог бы оперативно решать поставленные задачи- например поменять шапку сайта-или поменять оперативно фон,что-то дорисовать, ну в целом, нужен гибкий и шустрый мастер своего дела. Из плюсов работы с нами- это постоянная загруженность на год минимум + работа с интересными проектами - такими как es-gaming.ru (в дальнейшем нужно будет разрабатывать листовки- рекламные макеты, баннеры и проч.)

по-бюджету -обсудим...) примерно 25 000 руб.