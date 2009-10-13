Нужен новый редизайн сайта и обслуживание

Нужен новый реддизайн сайта с новым лого и последующая его оптимизация. Специалист только из Украины желательно

из киева Обсуждение возможно по скайпу телефону и личной встрече .Просьба в предложениях расписывать все работы

сроки и возможный бюджет. тел 0986864404 название сайта www.strahovatel.com.ua. При хорошем результате готов предложить постоянное сотруднисчество по поддерке 3 сайтов на постоянной основе