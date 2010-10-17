$30
Срочно требуеться програмист со знанием программы Маджента. Нужна срочная консультация по сайту сайт сделан на основе Мадженты.Необходимо сделать кое-какие работы писать [email protected] или телю0986864404
Прочеенет заявок
Закрыт
13 лет назад
Срочно требуеться програмист со знанием программы Маджента. Нужна срочная консультация по сайту сайт сделан на основе Мадженты.Необходимо сделать кое-какие работы писать [email protected] или телю0986864404
Ищу специалиста по поддержке 3 сайтов на постоянной основе.Умение делать реддизайн,оптимазацию продвижение,программирование.Желательно специалист из Украины и Киеве .Просьба предложения присылать на почту [email protected] или скайпу или тел 0986864404
Нужен новый реддизайн сайта с новым лого и последующая его оптимизация. Специалист только из Украины желательно из киева Обсуждение возможно по скайпу телефону и личной встрече .Просьба в предложениях расписывать все работы сроки и возможный бюджет. ...